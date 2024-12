Döbeln. - Winter-Fans dürfen sich freuen. In allen Karls Erlebnisdörfern wird es winterlich. Karls „Wilder Winter“ kommt mit winterlichen Leckereien in den Hof-Küchen, einer Eisdisco und stimmungsvolle Manufakturen-Märkte. Besucher der Erdbeerhöfe können sich bis zum 2. März 2025 auf das Winterprogramm freuen.

Eisvergnügen in Karls Erdbeerhöfen: Disco auf 3.600 Quadratmetern

Besonderes Highlight ist nach Angaben des Unternehmens „100 Tage – Karls on Ice“. Auf insgesamt 3.600 Quadratmetern können Besucher ihre Runden drehen. In den Erlebnisdörfern in Rövershagen und Elstal gibt es zusätzlich einen langen Skateway. Der neueste Hof in Döbeln verfügt sogar über zwei Eisflächen.

Lesen Sie auch: Nervenkitzel für die ganze Familie - Karls Erdbeerhof plant neue Achterbahn

Jeden Donnerstag verwandelt sich demnach die Eisfläche zur Kinder-Eisdisco. Die Erwachsenen kommen dabei auch nicht zu kurz: Freitags findet Karls-Eisdisco statt.

Die Eisflächen sind für Tages- und Jahreskartenbesitzer inklusive. Schlittschuhe können kostenfrei an den Eislaufbahnen ausgeliehen werden.

Deftige Speisen und Weihnachtsplätzchen in allen Karls Erdbeerhöfen

Bis zum 3. Januar 2025 erwartet die Besucher in allen Karls Erdbeerhöfen die „Wilde Hof-Küche“. Hier werden deftige Spezialitäten wie Sülze mit Wild, Wildgulasch und Wildbratwurst serviert. Nach den Feiertagen lädt Karls vom 4. Januar bis zum 2. März zum großen Kohl-Essen ein.

Lesen Sie auch: Neben Karls Erdbeerhof in Berlin-Elstal - Erster "Bibi und Tina"-Freizeitpark geplant

In der Hof-Bäckerei besteht bis zum 23. Dezember 2024 die Möglichkeit, Weihnachtsplätzchen zu backen. Termine können zwischen 10 und 15 Uhr online auf karls.de gebucht werden.

Budenzauber bei Karls mit Erdbeerglühwein, Churros und Manufakturprodukten

Der „Wilde Winter“ bietet 2024 außerdem den beliebten Budenzauber. Besucher können sich über Erdbeerglühwein und Kinderpunsch sowie Churros mit Erdbeermarmelade freuen.

Lesen Sie auch: Archäologen finden auf Gelände von Karls Erdbeerhof 4.000 Jahre alte Siedlung

Die Besucher kommen nicht nur geschmacklich auf ihre Kosten. Neben den zahlreichen Leckereien werden Weihnachtsdekorationen, Accessoires und liebevolle Manufakturprodukte erhältlich sein.

Tannenbaumweitwurf und Lichterzauber: Winter-Highlights bei Karls 2025

Ein weiterer Höhepunkt ist der Tannenbaumweitwurf. Am 11. Januar 2025 von 13 bis 15 Uhr kann jeder zeigen, wie weit er einen Weihnachtsbaum werfen kann. Auf die Teilnehmer warten tolle Preise.

In allen sechs Standorten können Besucher mit der Traktorbahn den leuchtenden Wald mit den faszinierenden Lichttieren erkunden. Insgesamt 200.000 LEDs sorgen für ein festliches Ambiente. In Döbeln und Elstal findet zudem eine Lichtshow statt. Die Show ist kostenfrei.