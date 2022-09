Envia-M-Feier im Zeichen der Energiekrise: Für Haseloff und Kretschmer geht es um die wirtschaftliche Existenz

Am Dienstagabend wurde beim Envia-M-Jubiläum in den Leipziger Kunstkraftwerken über die Energiekrise diskutiert.

Leipzig/MZ - 20 Jahre Envia-M: Ostdeutschlands größter Regionalversorger feierte am Dienstagabend im Kunstkraftwerk Leipzig - ein ehemaliges Heizkraftwerk - sein Jubiläum. An die Fabrikwände wurde ein riesiges Video projiziert, das die vergangenen Jahre Revue passieren ließ. Doch so richtig nach feiern, war vielen Gästen nicht zumute. Es stand nämlich ein großer weißer Elefant in der Halle: die Energiekrise. Die Envia-M-Führung versuchte auch gar nicht, diesen zu umgehen, sondern suchte die Flucht nach vorn: Zusammen mit den Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt und Sachsen, Reiner Haseloff und Michael Kretschmer (beide CDU) und Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) wurde über die Versorgungssicherheit diskutiert.