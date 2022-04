Entscheidung im Senat gefallen: Uni Halle geht auf Sparkurs

HALLE/MZ - Die Würfel sind gefallen: An der Martin-Luther- Universität Halle-Wittenberg (MLU) soll es einen harten finanziellen Sanierungskurs geben. Das hat der Universitätssenat am Mittwoch entschieden. Nach langen, kontrovers geführten Diskussionen stimmte das Gremium, zu dem Professoren, Studenten und Mitarbeiter der Hochschule gehören, in geheimer Abstimmung mehrheitlich einem vom Rektorat vorgelegten Sparkonzept zu. Dieses sieht vor, dass künftig 25 Professuren, 250 Mitarbeiterstellen und mehr als 3.000 Studienplätze an der MLU wegfallen.