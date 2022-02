Energiepreise: Haseloff hält Eingriff des Staates für nötig

Der Ministpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff, sieht den den Staat in der Verpflichtung, die Energiepreise zu senken - sonst drohe in Ostdeutschland eine Insolvenzwelle.

Magdeburg (dpa) Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff fordert eine Senkung der Energiepreise.

„Ich sehe den Staat in der Verpflichtung. Wenn der Preis sich nicht normalisiert, werden wir gerade im kleinen und mittelständischen Bereich in Ostdeutschland eine Insolvenzwelle erleben“, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Viele Unternehmen, die energieintensiv seien oder einen hohen Stromanteil an den Gesamtkosten hätten, steckten in den roten Zahlen.

Bundesfinanzminister Christian Lindner müsse mit dem Bundeskabinett über den Weg entscheiden. Haseloff ließ offen, welche Lösung er bevorzugt, betonte aber: „Der Bund kann sofort Abhilfe schaffen, er kann eine Deckelung vereinbaren, kann Steuern und Abgaben reduzieren.“