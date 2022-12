Advent in Sachsen-Anhalt Energie, Besucher, Preise: Warum die Weihnachtsmärkte eine überraschende Bilanz ziehen

Lichter, Schlittschuhbahn, Heizpilze: Aufgrund der Energiekrise setzten die Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt den Rotstift an. Trotzdem ist der Andrang so groß wie seit Jahren nicht. Woran das liegt und wie sich die Preise für Glühwein und Bratwurst entwickelt haben.