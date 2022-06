Encrochat-Ermittlungen bringen Sachsen-Anhalts Ermittler an ihre Grenzen

Magdeburg/MZ - Strafverfolger in Sachsen-Anhalt stoßen bei der Auswertung massenhaft abgefangener Handychats aus der organisierten Kriminalität und des Drogenhandels an ihre Belastungsgrenzen. Das erklärte die Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg auf MZ-Anfrage. Betroffen seien die Polizeiinspektion und die Staatsanwaltschaft in Halle sowie Experten des Landeskriminalamts. Wegen grenzwertiger Belastung habe sich die übergeordnete Generalstaatsanwaltschaft bereits hilfesuchend an das Justizministerium in Magdeburg gewandt.

