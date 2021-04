Halle (Saale) - Das ohnehin dünn besiedelte Sachsen-Anhalt wird noch etwas leerer: Die Zahl der Einwohner ging im ersten Halbjahr 2020 weiter zurück. Insgesamt 2.186.684 Menschen lebten am 30. Juni im Land.

Das ohnehin dünn besiedelte Sachsen-Anhalt wird noch etwas leerer: Die Zahl der Einwohner ging im ersten Halbjahr 2020 weiter zurück. Insgesamt 2.186.684 Menschen lebten am 30. Juni im Land.

Einwohnerzahl in Sachsen-Anhalt sinkt weiter

Das waren rund 8.100 Einwohner weniger als am 31. Dezember 2019, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Halle mit. Der Grund: Es gibt mehr Sterbefälle als Geburten. Den Angaben nach starben im ersten Halbjahr rund 16.500 Menschen, aber nur rund 7.800 Kinder wurden geboren.

Mehr Menschen ziehen ins Land

Es gibt aber auch eine positive Entwicklung: Die Zahl der Zuzüge ist höher als die der als Wegzüge. Das Land verzeichnete in den ersten sechs Monaten des Jahres einen Wanderungsgewinn in Höhe von 625 Personen. Dieser Zuwachs basiert vor allem darauf, dass unterm Strich mehr Ausländer nach Sachsen-Anhalt kamen - im Saldo 547.

Auch innerhalb Deutschlands verbucht das Land ein kleines Wanderungsplus von 78 Personen. Ein wesentlicher Grund dafür dürfte sein, dass Ostdeutsche, die seit Jahren in Westdeutschland gelebt haben, vermehrt zurückkehren. Die Lage am Arbeitsmarkt hat sich deutlich verbessert. Viele Rückkehrer übernehmen auch Immobilien ihrer Eltern.

Bevölkerungszuwachs regional verschieden

Innerhalb des Bundeslandes zeigte sich eine differenzierte Entwicklung. Das Jerichower Land konnte als einziger Landkreis einen minimalen Bevölkerungszuwachs in Höhe von 0,02 Prozent verzeichnen.

Mit minus 0,09 Prozent ging die Bevölkerung im Bördekreis am langsamsten zurück. Die höchsten Verluste hatten der Harzkreis (minus 0,70 Prozent) sowie die kreisfreien Städte Magdeburg Dessau-Roßlau sowie Halle. (mz/sth)