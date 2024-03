Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Falschparker und Temposünder haben im vergangenen Jahr hohe Summen in Sachsen-Anhalts Behördenkassen gespült. Im Rahmen der Verkehrsüberwachung verhängten Polizei und Kommunen Bußgelder in Höhe von 31,8 Millionen Euro. Das teilte das Innenministerium in Magdeburg auf MZ-Anfrage mit. Die Einnahmen stiegen damit im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 Millionen Euro. Den Großteil der Summe – rund 26,5 Millionen Euro – verhängte die Polizei, meist gegen Raser. Zu hohe Geschwindigkeit sei in den Vorjahren die Hauptursache für schwere Unfälle gewesen, sagte Landesinnenministerin Tamara Zieschang (CDU) der MZ. „Verkehrssicherheit muss sich im Bewusstsein aller Verkehrsteilnehmer verankern“, so die Ministerin.