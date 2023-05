Als das Geld gewonnen war, fragten sich die Menschen in Spora (Burgenlandkreis): Was machen wir damit denn eigentlich? Das Geld stammte aus einem Wettbewerb mit dem Namen „Unser Dorf hat Zukunft“. 2022 hatte Spora, das ganz im Süden Sachsen-Anhalts liegt, mitgemacht und eine Silber-Medaille abgeräumt – und dafür 2.500 Euro Preisgeld bekommen. „Was wir davon anschaffen, durften auch unsere beiden Bürgermeisterinnen mitentscheiden“, sagt Katharina Oswald (parteilos). Die ist die eigentliche Ortsbürgermeisterin von Spora. Ihr zur Seite stehen seit 2021 jedoch zwei junge Kolleginnen. Spora ist nämlich der einzige Ort in Sachsen-Anhalt, in dem auch der Nachwuchs mit an der Macht ist.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.