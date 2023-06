Die Legalisierung von Cannabis spaltet die Politik. In Leuna produziert eine Firma bereits legal. Bei einer Hanf-Freigabe ist ein Ausbau denkbar. Ein Ortsbesuch.

Eine Tonne Cannabis: Wie die Großplantage in Leuna funktioniert

Bis zu einer Tonne Cannabis werden in Leuna produziert. Damit werden unter anderem Schmerzpatienten versorgt.

Eine schwere Tresortür führt auf einen langen Gang. Er ist grell beleuchtet, wirkt klinisch-steril. So sehen auch die Gärtner genannten Mitarbeiter aus, die in den verschiedenen Räumen arbeiten: grüne Overalls, Haarnetz, Bartnetz und blaue Handschuhe. Simon von Berlepsch hebt einen winzigen Stengel vom Boden auf, will ihn entsorgen. „Wir müssen sehr darauf achten, dass hier keine Keime eingeschleppt werden. Die Pflanzen sind sehr krankheitsanfällig.“ Von Berlepsch ist der Produktionsleiter des kanadischen Cannabiskonzerns Aurora im Chemiepark Leuna (Saalekreis). „Wir haben bisher 1,2 Tonnen geerntet, der Weg bis dahin war lang. Die Zucht ist sehr komplex. Und die Pflanze ist auch eine kleine Diva.“