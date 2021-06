Eine Million Corona-Impfungen in Impfzentren Sachsen-Anhalts

Magdeburg - In den Impfzentren in Sachsen-Anhalt sind seit Beginn der flächendeckenden Impfungen nun mehr als eine Million Impfdosen gegen Covid-19 verabreicht worden. „641.373 Erstimpfungen und 363.012 Zweitimpfungen in den Impfzentren – das ist eine gute Nachricht“, sagte Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Mittwoch. Die Abläufe seien professionell und eingespielt. Die niedergelassenen Ärzte nahmen zudem rund 322.000 Erstimpfungen vor. Damit betrug die Quote für die Erstimpfungen laut Robert Koch-Institut am Mittwoch landesweit 45 Prozent und für Zweitimpfungen 22,6 Prozent. (dpa)