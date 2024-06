Halle/MZ - Die Ergebnisse einer Studie zu den gesundheitlichen Langzeitfolgen von SED-Unrecht kommen zur rechten Zeit: Schon lange werben die Opferbeauftragten im Bund und in den Ländern dafür, dass die Anerkennung solcher Gesundheitsschäden – und damit die Bewilligung von Entschädigungen – vereinfacht wird: Demnach sollen Betroffene, die erkrankt sind, nicht mehr nachweisen müssen, dass in der DDR erlittenes Unrecht die Ursache dafür ist.

Bisher drangen die Beauftragten damit nicht durch bei der Bundesregierung und beim Bundestag; auch der jüngste Gesetzentwurf aus dem Hause von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) zum Umgang mit SED-Unrecht sieht keine Änderung des Verfahrens vor. Das ist unverständlich, hat doch die Ampel in ihrem Koalitionsvertrag Erleichterungen versprochen.

Die Studie unterstreicht nun, wie dringend geboten dies ist. Die Opferbeauftragten, die die Forschungen in einem Beirat drei Jahre lang eng begleitet haben, sollten den Ball aufnehmen und die Ergebnisse in die anstehende Gesetzgebungsdiskussion einbringen. Es gilt den Schwung zu nutzen. Es muss endlich Schluss sein mit der entwürdigenden Prozedur, als Betroffener nach mehr als 30 Jahren etwas nachweisen zu müssen, die sich nach so langer Zeit kaum mehr nachweisen lässt. Das suggeriert, man wäre selbst schuld an seinem Leid.