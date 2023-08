Verwaiste Häuser, vollgepackte Wohnmobile: Diebe gehen in der Urlaubszeit in Sachsen-Anhalt verstärkt auf Beutejagd. Wo sie zuschlagen und welche Hinweise vor allem Hauseigentümer beachten sollten.

Ferien in Sachsen-Anhalt

Diebe haben es in der Urlaubszeit häufig auf leerstehende Häuser abgesehen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Der Urlaub ließ die Sorgen vergessen, wieder zu Hause folgt der Schock: Kriminelle machen sich in Sachsen-Anhalt die Reisezeit zunutze. Die Polizei meldete in verschiedenen Landesteilen während der Sommermonate Einbrüche, bei denen es die Täter auf leerstehende Wohnhäuser abgesehen hatten. Das Landeskriminalamt (LKA) verzeichnet derzeit zudem landesweit einen Anstieg der Einbruchs- und Diebstahlsanzeigen. Außerdem komme es zu Straftaten, die „naturgemäß vermehrt in der Ferienzeit auftreten“, sagte LKA-Sprecher Michael Klocke der MZ. Die Polizei rät Urlaubern daher dazu, sich vorzubereiten.