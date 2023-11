Kein Mensch kann verstehen, was gerade im Bildungsressort passiert. Ministerin Eva Feußner muss unverzüglich handeln.

Magdeburg - Es ist einfach nicht zu fassen: Überall in Sachsen-Anhalt sind Lehrerstellen unbesetzt, reihenweise fällt Unterricht aus – und gleichzeitig ist es schon seit Wochen unmöglich, sich beim Land für eine Lehrerstelle zu bewerben. Es fehlt nicht mal an Geld, wie bei vielen Vorhaben in diesen Tagen. Nein – das Bildungsministerium hat es einfach nicht hinbekommen.