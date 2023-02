Ein Jahr Ukraine-Krieg Mit Video: Alltag in Kiew - Eine Ukrainerin zwischen Bombenalarm und Badminton

Etwa ein Jahr ist es her, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Der Krieg hat das Leben von Anna Pshemyska aus Kiew umgekrempelt. Doch trotz Luftalarm und Stromausfällen lebt die 25-Jährige ihren Alltag. Warum sie heute Bombentypen am Klang erkennt und nur noch mit einer Wasserration in den Fahrstuhl steigt.