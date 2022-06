Eigenlob stinkt keineswegs: TV-Psychologe Rolf Schmiel unterhält mit Lifehacks in Halle

Sich selbst gern zu haben, ist kein Narzissmus, sondern der Schlüssel zur Motivation. Das vermittelte Rolf Schmiel bei seinem Auftritt in der Händel-Halle.

Starke Gesten, starke Worte: Psychologe Rolf Schmiel wirkte bei seinem Vortrag in der Händel-Halle energisch, aber auch tiefgründig.

Halle/MZ - Haben Sie sich selbst schon einmal eine WhatsApp-Sprachnachricht voller Eigenlob geschickt? Nein? Vielleicht sollten Sie genau das tun, wenn Ihr Leben einen Motivationsschub braucht. Denn dies ist einer der Tipps, die der Psychologe Rolf Schmiel diese Woche in der Reihe „MZ Wissen“ für 170 Zuschauer in der Händel-Halle und noch einmal so viele im Internet-Livestream parat hatte.