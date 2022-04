E-Motorrad: Ukrainisches Startup Emgo verlagert Lager nach Leipzig

Leipzig/MZ - Eine junge, ukrainische Technologiefirma versucht, durch die Verlagerung ihrer Geschäftsaktivitäten ihr Bestehen zu sichern. Das Start-up Emgo aus der Hafenstadt Odessa will die Produktion des neu entwickelten Elektromotorrads „ScrAmper“ nach Polen verlagern, berichtet das Online-Portal Heise. Das zentrale Lager für den Verkauf soll wiederum in Leipzig eingerichtet werden. Das Unternehmen wurde erst im Jahr 2019 durch den ukrainischen Herstellers Geon gegründet. Laut Emgo besitzt das Motorrad eine Reichweite von 160 Kilometern und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 125 Kilometern in der Stunde. Die „ScrAmper“ kann in sechs verschiedenen Farben geordert werden und kostet 6.300 Euro, was im Vergleich zu einigen Konkurrenten günstig ist, berichtet Heise.