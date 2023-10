Aus für Seniorenheim in Bernburg Droht bundesweite Pleitewelle in der Pflege? Erste Insolvenzen in Sachsen-Anhalt

Bundesweit melden Pflegeheime Insolvenzen an, jetzt sind auch erste Einrichtungen in Sachsen-Anhalt betroffen. Politik und Branchenvertreter sind besorgt. Wieso der Personalmangel weitere Betreiber in die Enge treiben könnte