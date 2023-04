Illegale Drohnenflüge stören in Ostdeutschland immer häufiger den Flugbetrieb. Dabei bringen die Piloten mitunter Menschen in Gefahr – oft fehlt ihnen dafür offenbar das Bewusstsein. Wie die Polizei gegen sie vorgeht und welche Regeln für Drohnenpiloten gelten.

Drohnen-Boom in Ostdeutschland: Hobby-Piloten legen mitteldeutsche Airports lahm

Große Gefahr für kleines Geld: Drohnenflüge von Privatpersonen gefährden zunehmend die Sicherheit an mitteldeutschen Flughäfen.

Halle/MZ - Von weitem ist es nur ein Punkt am Himmel, doch seine Wirkung ist enorm: Als an einem späten Abend Ende März eine Drohne in der Nähe des Flughafens Leipzig/Halle gesichtet wird, fährt die sächsische Polizei schweres Gerät auf.