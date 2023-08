In Sachsen-Anhalts Klassenzimmern geht es zunehmend rauer zu. Die Zahl der von den Schulen gemeldeten Gewaltdelikte hat sich verdreifacht. Woran das liegt und was im Land dagegen getan wird.

Drohen, mobben, prügeln - deutlich mehr Schulgewalt in Sachsen-Anhalt

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Überflutete Waschbecken, zerstörtes Mobiliar, verwüstete Räume: Im April randalierten drei Minderjährige in einer Grundschule in Haldensleben (Börde). Gewaltausbrüche wie dieser sind kein Einzelfall. Das zeigt die Antwort des Bildungsministeriums auf eine kleine Anfrage des Landtagsabgeordneten Thomas Lippmann (Die Linke). Demnach meldeten Schulen im vergangenen Schuljahr 220 Gewaltvorfälle. Gegenüber 2019/20 war das eine Verdreifachung. „Die Entwicklungen der letzten Jahre – insbesondere auch in und nach der Pandemie – ist besorgniserregend und müssen deutlich mehr Beachtung und Unterstützung durch die Politik und die Schulbehörden finden“, sagte Lippmann.