Nachdem zwei Mädchen gestorben sind, warnt das LKA vor der gefährlichen Ecstasy-Variante „Blue Punisher“. In Sachsen-Anhalt ist sie bekannt, es laufen Ermittlungen.

Gefahr durch Überdosis: „Blue Punisher“ auch in Sachsen-Anhalt im Umlauf

So sieht die Ecstasy-Tablette "Blue Punisher" meist aus.

Halle (Saale)/MZ - Die Ecstasy-Variante „Blue Punisher“, an der mutmaßlich zwei Mädchen starben, hat längst auch Sachsen-Anhalt erreicht. Das LKA warnt vor der Einnahme der kleinen blauen Pillen. „Diese Ecstasy-Variante ist uns bekannt und auch in Sachsen-Anhalt in Umlauf“, sagte LKA-Sprecher Michael Klocke. Er warnt: „Sie ist aufgrund des wesentlich höheren Gehalts von MDMA, dem Wirkstoff der Droge, sehr gefährlich. Gerade nach den jüngsten Fällen mit Jugendlichen sollte klar sein, dass der Gebrauch schwerste Folgen bis zum Tod haben kann.“