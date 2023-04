Eine Abwasseranalyse zeigt: Methamphetamine sind in Sachsen-Anhalt auf dem Vormarsch. Laut Suchtberatern ist das Klischee vom verwahrlosten Junkie dabei längst überholt. Warum häufig gestresste Alleinerziehende, Bauarbeiter und Büroangestellte zu den Rauschmitteln greifen.

Magdeburg auf Platz vier bei Drogen-Ranking: Crystal Meth breitet sich in Sachsen-Anhalt aus

Halle/MZ - Sie sind Alleinerziehende, Bauarbeiter, Büroangestellte – das lange als Szenedroge bekannte Crystal Meth dringt in Ostdeutschland inzwischen in die Mitte der Gesellschaft vor: Der Konsum des sogenannten Methamphetamins ist in Sachsen-Anhalt und anderen ostdeutschen Ländern zuletzt deutlich angestiegen.