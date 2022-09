Drang nach Halle: Sachsen-Anhalt will Flüchtlinge aus der Ukraine im Land besser verteilen

Tausende Ukrainer sind bereits in Sachsen-Anhalt untergekommen, der Zuzug hält noch immer an.

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Innenministerium will eine gerechtere Verteilung ukrainischer Kriegsflüchtlinge durchsetzen. Knapp 28.000 von ihnen sind bereits in Sachsen-Anhalt registriert, der Zuzug hält an. Die neu Ankommenden sollen nun davon abgehalten werden, sich in jenen Kommunen zu sammeln, die schon jetzt überproportional viele Ukrainer aufgenommen haben.