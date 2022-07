Dramatische Flucht: Mutter entkommt mit zwei Kindern den Bomben in Kiew

Viktoriia Horobchuk war mit ihren Söhnen tagelang auf der Flucht. Sie sahen schreckliche Szenen. Jetzt müssen sie in Sachsen-Anhalt in einem neuen Leben ankommen.

Dramatische Flucht aus der Ukraine: Viktoriia Horobchuk (3.v.l.) lebt jetzt mit ihren Söhnen Danilo (l.) und Yanek in Teutschenthal. Florentine und Sven Köhler und ihr Sohn Ivan nahmen sie auf.

Teutschenthal/MZ - Yanek läuft im Zimmer umher. Der fast Zweijährige hat seinen Schnuller im Mund und weint, er will zu seiner Mutter auf den Schoß. „Alles gut“, sagt Viktoriia Horobchuk beruhigend. Dabei ist nichts gut. Nichts ist mehr, wie es war. Alle Gewissheiten sind verschwunden, die junge Frau hat ihr Zuhause verloren, ihre Heimat und musste geliebte Menschen zurücklassen. Viktoriia Horobchuk ist mit ihren beiden Kindern vor den Bomben in Kiew geflohen. Über zwei Wochen waren sie auf der Flucht, bis sie in Teutschenthal bei einer Familie privat unterkamen. Das Schlimmste, sagt die 35-Jährige, liege hinter ihnen. Doch die Drei stehen vor einer ungewissen Zukunft. Sie sind Entwurzelte, die neu anfangen müssen.