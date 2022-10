„Diese Wunde bleibt für immer“ - So gedenkt Halle der Opfer des Terroraktes

Halle/MZ - In Halle haben Politiker und Bürger der Opfer des antisemitischen und rassistischen Anschlags vom 9. Oktober 2019 gedacht. Am Sonntagmittag fanden sich dazu dutzende Menschen im Innenhof der Synagoge zusammen. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) mahnte dabei den gesellschaftlichen Widerstand gegen Judenfeindlichkeit und Rechtsextremismus an. „Antisemitismus, Rassismus und Nationalismus führen zwangsläufig zum Niedergang humaner Haltungen. Wir müssen für ein Klima der Toleranz in unserer Gesellschaft sorgen“, sagte Haseloff bei der Gedenkveranstaltung.