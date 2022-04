Diese Menschen machen in Sachsen-Anhalt die Abkühlung an heißen Tagen möglich

Freibäder versüßen die warmen Monate. Doch sie müssen auch in Schuss gehalten werden. Die MZ hat drei Menschen besucht, die die Abkühlung an heißen Tagen möglich machen.

Im Karlsbad legt Pächter Lars Wilken selbst Hand an und zieht eine nicht richtig verschraubte Badeinsel aus dem Verkehr.

Die kleine Badeinsel muss noch einmal aus dem See, denn ein paar Schrauben sind noch nicht richtig fest. „So kann die nicht im Wasser bleiben, sonst verletzt sich noch jemand“, sagt Lars Wilken und steigt sogleich selbst ins kühle Nass, um die Plattform an den Strand des Karlsbads in Halle zu schieben. Selbst Anpacken ist für den 46-Jährigen normal: „Das habe ich die vergangenen Monate fast durchgängig hier gemacht.“