Hackfleisch bis Butter Diebstahl von Lebensmitteln nimmt zu: Wie Discounter in Sachsen-Anhalt ihre Ware sichern

Im Ausland, aber auch in vielen deutschen Bundesländern, werden immer mehr Lebensmittel gegen Diebstahl gesichert. Besonders bei Discountern fallen die auffälligen gelben Aufkleber an Fleischprodukten oder sogar an Butter auf. Aber woran liegt das?