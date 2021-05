Diebe tauschen nach Einbruch Türschloss aus

Haldensleben - Unbekannte sind in Haldensleben (Landkreis Börde) in einen Technikraum der Stadtwerke eingedrungen und haben anschließend das Türschloss ausgetauscht. Nachdem ein Mitarbeiter der Stadtwerke am Dienstag die Tür abgeschlossen hatte, konnte er sie am Mittwoch nicht mehr aufsperren, wie die Polizei mitteilte.

Später stellte sich heraus, das aus dem Technikraum Kupferrohre und Verbindungsstücke im Wert von etwa 20 000 Euro gestohlen worden waren. Nach Prüfung der Spuren bestehe der Verdacht, dass die Täter das Schloss ausgebohrt und durch ein neues ersetzt haben. (dpa)