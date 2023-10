Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Sie kosten oft das Vielfache eines gewöhnlichen Drahtesels und doch stehen sie an vielen Straßenecken: Elektrofahrräder entwickeln sich in Sachsen-Anhalt zur beliebten Beute von Dieben. Nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) wurden im vergangenen Jahr 1.534 E-Bikes gestohlen. Das sind etwa 200 mehr als im Jahr zuvor. Im laufenden Jahr stahlen Kriminelle bereits über 1.100 der Fahrräder mit Elektroantrieb. Der Grund für den Zuwachs: Mit der zunehmenden Verbreitung der E-Räder entstünden mehr Gelegenheiten für Diebe, sagte LKA-Sprecher Michael Klocke der MZ. „Außerdem sind Elektrofahrräder in aller Regel wertintensiver als einfache Räder“, so Klocke weiter. Das ruft Langfinger auf den Plan.