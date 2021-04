Die Zahl psychisch kranker Kinder ist alarmierend

Halle (Saale) - Schule auf, Schule zu, kaum Treffen mit Freunden, stattdessen eingepfercht mit der Familie. Die Pandemie ist ein Albtraum für viele Teenies, klar. Doch welche Folgen die Corona-Maßnahmen für viele junge Geister haben, wird erst jetzt sichtbar. Der Anstieg der Zahl psychotherapeutischen Behandlungen bei Kindern und Jugendlichen ist alarmierend - und er demonstriert, wie ernst die Begleitschäden der Pandemie sein können.

Schon jetzt ist die Hilfe für betroffene Jugendliche am Limit, manche Therapie-Praxen haben Wartezeiten von bis zu einem Jahr. Dabei belegte Sachsen-Anhalt bereits 2019 einen unrühmlichen zweiten Platz im Bundesvergleich bei der Steigerung der Behandlungen verstörter Jugendlicher. Auch abseits der Einzelschicksale muss der Blick in die Zukunft daher Sorge bereiten: Es sind schließlich diese jungen Menschen, die das überalterte Sachsen-Anhalt so dringend braucht. Sie sind es, die in den Jahren nach Corona den Wohlstand erhalten sollen. Das können nur gesunde Menschen leisten.

Politik sollte Fokus stärker auf Empfunden von Kindern und Jugendlichen legen

Die Konsequenz sollte daher ein stärkerer Fokus auf das Empfinden der Kinder und Jugendlichen sein - und zwar nicht erst nach der Pandemie. Sicher, gerade geöffnete Schulen haben vermutlich einen starken Einfluss auf das Infektionsgeschehen. Gleichzeitig bedeutet ihre Schließung aber auch Stress in den Familien. Ist dauerhafter Wechselunterricht da vielleicht ein besserer Kompromiss? Sind Treffen von Kindern unter freiem Himmel und mit Abstand eventuell verschmerzbar? Büros und Fabriken sind schließlich auch besetzt.

All das gilt es in Zukunft sorgsamer abzuwägen. Denn es heißt zu Recht: In der Jugend liegt die Hoffnung. Will das Land darauf bauen, muss es die Bedürfnisse der jungen Menschen stärker berücksichtigen. (mz/Max Hunger)

