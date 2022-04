Die Welt auf der Gasrechnung

Halle (Saale)/MZ - Wie die Globalisierung sich in der Haushaltskasse auswirkt, werden viele Verbraucher demnächst an ihrer Gasrechnung sehen können. Die Preise für Erdgas auf dem Weltmarkt explodieren, das Angebot kann mit der Nachfrage nicht Schritt halten. Die Mehrkosten werden über Händler und Versorger an die Kunden am Ende der Kette weitergegeben.