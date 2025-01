An der Johanniskirche in Magdeburg werden weiter Blumen und Kerzen abgelegt: Falko Jentsch war am Abend des Anschlags vor Ort.

Falko Jentsch beugt sich herunter zu einem Meer aus Blumen, Kuscheltieren und Kerzen. Auf Zetteln steht „Ruhet in Frieden“, „Magdeburg trauert“ und „Hoffnung“. Menschen bleiben stehen am Gedenkort an der Johanniskirche in Magdeburg. Jentsch ist jetzt still, er liest die Botschaften. Vieles wird hier wieder präsent. Der 40-Jährige war am 20. Dezember auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt, als sich der brutale Anschlag ereignete. Vier Tage vor Heiligabend fuhr Taleb A. aus Saudi-Arabien mit einem SUV in eine Menschenmenge. Der Anschlag dauerte drei Minuten. Diese drei Minuten haben Stadt und Gesellschaft verändert: Sechs Menschen starben, fast 300 wurden verletzt. Die Aufarbeitung hat gerade erst begonnen.