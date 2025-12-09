Letztmalig vor der Landtagswahl erklärt eine große Studie, wie die Menschen zwischen Zeitz und Arendsee ticken. Wissenschaftler beobachten einen rätselhaften Widerspruch.

Die Sachsen-Anhalter sind zufrieden mit ihrem Leben - doch über ihr Land denken sie ganz anders

220 Seiten Papier: Der Sachsen-Anhalt-Monitor 2025 untersucht die politischen Einstellungen der Landesbewohner.

Magdeburg/MZ - Trotz eines meist zufriedenen Blicks auf den eigenen Lebensstandard sind die Sachsen-Anhalter überzeugt, dass es ihrem Land eher mittelmäßig bis schlecht geht. Das ist ein wesentlicher Befund des am Dienstag vorgestellten Sachsen-Anhalt-Monitors. Die 220-Seiten-Studie ist die letzte umfassende Stimmungsanalyse vor der Landtagswahl im September 2026.