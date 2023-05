Halle/MZ - Erinnert sich noch jemand an den Sommer 2022? Behörden verboten die Wasserentnahme aus Flüssen und Seen, um private Gärten zu gießen. Feldfrüchte und Bäume trockneten aus. Und wenn die Wälder nicht vertrockneten, dann brannten sie. Es war der fünfte Dürresommer in Folge. Und jetzt? Kaum ein Jahr später kommt der Mai kühl und regnerisch daher. Und viele wünschen sich, dass es nun endlich einmal warm werden möge. Und Sommer. Aber bitte nicht so wie in den vergangenen fünf Jahren.

