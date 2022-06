Die letzten Originale: Deswegen fotografiert Martin Maleschka DDR-Garagen

Keine anderen Bauwerke der DDR sind seit der Wiedervereinigung so unverändert geblieben wie Garagen. Seit vielen Jahren fotografiert sie deswegen der Architekt Martin Maleschka - auch in Sachsen-Anhalt.

Imposant schwingt sich die Unstruttalbrücke an Wetzendorf im Burgenlandkreis vorbei. Die Garagen sind schon viel älter. Das sieht man ihnen auch an.

Halle/MZ - Als Architekt und Fotograf ist Martin Maleschka viel unterwegs. Zuhause ist er im brandenburgischen Eisenhüttenstadt. Neulich allerdings querte er Sachsen-Anhalt. Ein Stopp in Wetzendorf war eigentlich nicht geplant. Der Ort liegt im Burgenlandkreis. An ihm vorbei führt die imposante Unstruttalbrücke, über die ICEs in Hochgeschwindigkeit rasen. Doch nicht das Eisenbahnbauwerk interessierte Maleschka in Wetzendorf. „Sondern die Garagen“, wie der 40-Jährige ganz selbstverständlich sagt. „Die waren an einer Seite unverputzt und man konnte richtig sehen, aus wie vielen verschiedenen Steinarten sie zusammengebaut wurden - je nachdem, was damals gerade verfügbar war.“