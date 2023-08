Verstaube Bücher als Wertanlage? In Sachsen-Anhalt erbeuten Betrüger mit einer skurrilen Masche Millionen Euro. Wie sie vorgehen und warum der Trick so gut funktioniert.

Halle/MZ - Sie kommen in Anzug und Krawatte, und sie versprechen horrende Gewinne: Betrüger haben mit dem Verkauf maßlos überteuerter Bücher in Sachsen-Anhalt Millionen Euro erbeutet. Nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) geben sich die Täter als Verlagsmitarbeiter aus und preisen an der Haustür vermeintlich wertvolle Enzyklopädien, Lexika und Nachbildungen altertümlicher Schriften an. Laut Polizei wurden im laufenden Jahr 50 Fälle angezeigt, es entstand ein Schaden von 1,1 Millionen Euro – damit übersteigt die Summe bereits jetzt die des Vorjahres. Grund dafür sei auch das professionelle Auftreten der Täter, sagte LKA-Sprecher Michael Klocke der MZ. „Die kommen mit Schlips und Kragen“, so Klocke.