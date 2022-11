Die Klimakrise - ein „Schwindel“? So ticken die Klimaleugner, die sich in Sachsen-Anhalt treffen

Erderwärmung? Halb so wild, finden die Mitglieder des Vereins Eike. Den menschengemachten Klimawandel halten sie für einen "Schwindel". Am Wochenende treffen sie sich in Sachsen-Anhalt. Gegen ihre Konferenz regt sich Widerstand.

Halle (Saale) - Worum es ihrer Ansicht nach geht, steht gleich ganz oben auf ihrer Website: „Nicht das Klima ist bedroht, sondern unsere Freiheit!“ So lautet der Wahlspruch des „Europäischen Instituts für Klima und Energie“, kurz Eike. Klingt nach einer wissenschaftlichen Institution, ist aber ein eingetragener Verein mit Sitz in Jena. Seine Mitglieder halten die globale Erwärmung für halb so schlimm, den Einfluss des Menschen auf den Klimawandel streiten sie ab. Nun kommen die Klimaskeptiker nach Sachsen-Anhalt. An diesem Freitag und am Samstag treffen sie sich zur „Internationalen Klima- und Energiekonferenz“ in Braunsbedra bei Merseburg (Saalekreis). In der Region regt sich Protest.