ABENTEUER Die erste Hallenserin auf einem Achttausender

Die Ärztin Katrin Oertel hat im vergangenen Jahr den 8.163 Meter hohen Manaslu in Nepal bestiegen – ohne Träger, ohne Guide, ohne Sauerstoff, nur in Begleitung eines Bergfreundes. Wie es dazu kam und was sie bei dieser Extremtour erlebt hat.