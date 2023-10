Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Die Misere der Bahn in Sachsen-Anhalt bündelt sich in einer einzigen Zahl: 59. So viele Stellwerke im Land werden noch mechanisch betrieben, mittels schwerer Hebel und Seilzüge – das ist nahezu jede vierte Anlage zum Stellen von Weichen und Signalen.