Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ - Das gab es lange nicht mehr. Plötzlich sind Buhrufe auf einem Parteitag der AfD in Sachsen-Anhalt zu hören. Am Rednerpult steht am Sonntagmittag Partei-Vizechef Hans-Thomas Tillschneider, er will den Mitgliedern etwas Neues schmackhaft machen: Weil die AfD in Sachsen-Anhalt immer stärker wächst, mittlerweile gut 2.000 Mitglieder hat, sollen in Zukunft Delegiertenparteitage erlaubt werden – die Plätze für die Versammlungen sollen also begrenzt werden.