Magdeburg/MZ - Mit Robert Sesselmann in Sonneberg stellt die AfD erstmal in Deutschland einen Landrat. Was ist da eigentlich passiert im Thüringer Wald? Und hat die Wahl von Sonneberg Bedeutung für die Landtagswahlen im Osten im kommenden Jahr? Alexander Schierholz fragte David Begrich von der Arbeitsstelle Rechtsextremismus beim Verein „Miteinander“ in Magdeburg. Begrich beobachtet die rechtsextreme Szene bundesweit seit Jahren.