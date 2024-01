Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Es ist ein Abend, wie ihn Doreen Pick nicht noch einmal erleben möchte. Als sie an einem Tag Ende Oktober nach einer Zugverspätung gegen 21.30 Uhr aus Berlin kommend endlich Halle erreicht, stellt sich heraus: Alle Anschlusszüge in Richtung ihres Heimatortes im Saalekreis fallen aus. Die nächste Möglichkeit: 4.47 Uhr am Morgen, wie ihr eine Mitarbeiterin der Bahn lapidar mitteilt. Sie könne sich ein Taxi nehmen, aber auf eigene Kosten. Als Inhaberin eines Deutschlandtickets habe sie keinen Anspruch auf Erstattung der Taxifahrt, lautet die Auskunft der Beschäftigten am Informationsschalter.