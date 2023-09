Immer mehr Firmen in Sachsen-Anhalt zahlen ihren Mitarbeitern einen Zuschuss für das Deutschlandticket. Zieht auch das Land als Arbeitgeber nach?

Magdeburg - Unternehmen in Sachsen-Anhalt entdecken das Deutschlandticket als Instrument der Mitarbeitermotivation. Mit einem Zuschuss des Unternehmens sinkt der Ticketpreis für die eigenen Angestellten auf 34,40 Euro oder sogar noch tiefer. Allein die halleschen Verkehrsbetriebe Havag haben bereits mit 46 Unternehmen Verträge für das Deutschlandticket in der Variante als Jobticket abgeschlossen. 2.500 Arbeitnehmer haben das vergünstigte Angebot angenommen. „Weitere Abschlüsse mit großen Unternehmen sind in der Pipeline“, sagte Havag-Sprecherin Iris Rudolph.