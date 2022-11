Das 49-Euro-Ticket für Bus und Bahn kommt - wozu braucht es noch Verkehrsverbünde?

Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) stellt mit Blick auf das 49-Euro-Ticket die Verbünde im Land in Frage. Was sich für Passagiere ändern könnte.

Mit 49-Euro-Ticket, aber nicht mehr im Verbund? Straßenbahn in Halle.

Halle (Saale) - Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) hat mit Blick auf das 49-Euro-Monatsticket für den Nahverkehr die Zukunft der Verkehrsverbünde im Land in Frage gestellt. Auch eine Abschaffung ist eine Option. Was aber wären die Folgen für die Bürger? Ein Überblick in Fragen und Antworten von Alexander Schierholz.