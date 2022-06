Deutschlands Bauern nehmen Chemiekonzern SKW Düngemittel wegen hoher Preise nicht ab

Das Düngemittelwerk SKW in Wittenberg ist Deutschlands größter Erdgasverbraucher. Die Produktionskosten steigen und steigen. Warum am Ende die Lebensmittel teurer werden.

Wittenberg/Querfurt/MZ - Am Rande Querfurts steht eine große Scheune der örtlichen Agrargenossenschaft. Vorstandschef Jörg Kamprad schiebt mit beiden Händen das große Tor auf: In der rechten Ecke der Halle liegen unter Planen 70 Tonnen Dünger. Um genau zu sein: Stickstoffdünger. Einige Landwirte nennen es aktuell scherzhaft auch „weißes Gold“. Denn aufgrund rasant gestiegener Erdgaspreise hat sich auch der Preis für Stickstoffdünger in wenigen Monaten verdreifacht. Kamprad ist nach eigenen Worten „noch mit einem blauen Auge davongekommen“. Er habe den Dünger im September gekauft mit einem Preisaufschlag von 80 Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Wir hatten kurz gezögert, doch es war die richtige Entscheidung, wenn man sich die Preise jetzt ansieht“, sagt der Landwirt. Viele Landwirte warten allerdings mit dem Kauf ab. Der Chef des Düngemittelherstellers SKW Piesteritz in Wittenberg, Petr Cingr, warnt bereits „eindringlich vor Ernteausfällen und Versorgungsengpässen“.