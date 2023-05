Nahverkehr in Sachsen-Anhalt

Halle (Saale)/MZ - Am Mittwochvormittag um 10.45 Uhr sieht es kurz so aus, als könnte es klappen. 38 Minuten später dann bittet die App „DB Navigator“ der Deutschen Bahn aber schon wieder um Geduld: „Momentan versuchen viele Personen gleichzeitig ein Deutschlandticket zu kaufen, so dass unsere Systeme leider überlastet sind. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.“ Beim Versuch, über die App das seit Monatsbeginn bundesweit gültige 49-Euro-Ticket zu buchen, stoßen die Kunden mindestens seit Montag auf diese Hürde. Die Bahn-Server brechen unter der hohen Nachfrage immer wieder zusammen.