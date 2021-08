Deutscher Wetterdienst warnt weiter vor Gewitter und Starkregen in Sachsen-Anhalt

Der Deutsche Wetterdienst warnt für die kommenden Tage weiter vor Gewittern und Starkregen in Sachsen-Anhalt.

Halle (Saale)/MZ/dpa - Der Deutsche Wetterdienst warnt für die kommenden Tage weiter vor Gewittern und Starkregen in Sachsen-Anhalt. Die Unwetter seien allerdings lokal eng begrenzt. Wan und wo genau die Gewitter auftreten, ist schwer vorhersagbar.

Nachdem am Mittwoch zunächst nur dichte Wolken am Himmel hängen, komme es ab dem Nachmittag zu kräftigen Schauern und Gewittern, teilte der DWD am Mittwochmorgen mit. Vor allem im Norden Sachsen-Anhalts können Unwetter durch heftigen Starkregen nicht ausgeschlossen werden. Die Temperaturen liegen bei 22 bis 24 Grad, im Harz bei bis zu 21 Grad.

Auch am Donnerstag und Freitag kommt es den DWD-Meteorologen zufolge mancherorts erneut Schauern und Gewittern bei Temperaturen bis zu 25 Grad.