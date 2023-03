Bitterfeld trägt schwer an seinem giftigen Erbe. Doch der Wandel von der einst dreckigsten Stadt Europas zu einem Ausflugsort am See ist ein Erfolg.

Von der dreckigsten Stadt Europas zum Ausflugsort am See: Im Tagebausee Goitzsche in Bitterfeld lockt der Pegelturm, ein schwimmender Aussichtsturm.

Halle/Bitterfeld/MZ - Falls sie noch erfolgreiche Transformationsgeschichten suchen im künftigen Zukunftszentrum Deutsche Einheit in Halle – hier ist eine: der Wandel Bitterfelds von der dreckigsten Stadt Europas zum Ausflugsort am See, mit schwimmendem Aussichtsturm, Badestrand und Bootsverleih. Es ist eine Geschichte mit dunklen Seiten. Dafür nämlich, dass Bitterfeld heute so sauber und grün ist, dass vom Chemie- und Kohledreck immer weniger übrig ist, dafür war und ist buchstäblich ein hoher Preis zu entrichten: Stand jetzt ziemlich genau eine halbe Milliarde Euro.