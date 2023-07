Steffen Schaaf fuhr erst zur See, dann wurde er Schwimmmeister. Seit fast 30 Jahren ist er Lehrer, Kontrolleur und auch Psychologe. Bäder sieht der Hettstedter auch als Abbild der Gesellschaft.

Der Lässige - Warum ein Schwimmeister in Nienburg für seinen Job brennt

Steffen Schaaf schaut auf seine Uhr, dann läuft er mit dem achtjährigen Pepe zum Becken: „Du schaffst das, das weiß ich. Und denk dran: Wer rennt, flennt. Am Beckenrand ist es nass.“ Der Schwimmmeister im Freibad Nienburg (Salzlandkreis) nimmt an diesem Vormittag Prüfungen für Schwimmabzeichen ab. Sie gehören zu Schlafs Aufgaben, seit Jahren. Routine ist es nie geworden. „Das alles hier ist echt meine Leidenschaft. Auch wenn andere sagen: ,Schön blöd, dass Du Dir den Beruf ausgesucht hast’. Das sehe ich ganz anders.“ Seit fast 30 Jahren arbeitet Schaaf aus Hettstedt in der Branche.