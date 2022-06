Der König der Taschendiebe: Reiche Beute für Christian Lindemann in Halle

Mit seinen Fähigkeiten als Langfinger hat es der Künstler zum Showstar beim Cirque du Soleil geschafft. Er sagt, jeder kann es weit bringen. In der Händelhalle verriet er, was dabei entscheidend ist.

Halle/MZ - So ähnlich stellt sich ein Show-Taschendieb wohl die Hölle vor: 5.000 Zuschauer sitzen vor ihm in der ausverkauften Vorstellung in Miami, es herrscht beste Stimmung - doch bei 38 Grad tragen alle T-Shirts, Röcke und kurze Hosen. Taschen in der Kleidung sind also Mangelware, dem Langfinger droht bei seinem Auftritt ein Fiasko.